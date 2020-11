Litorale di Salerno, spunta la diga soffolta per allungare la spiaggia

Prosegue l’opera di ripascimento del litorale di Salerno. In questi giorni gli operai della ditta incaricata sono al lavoro per realizzare la diga soffolta a riva di massi (che ovviamente, al termine, non saranno visibili) e una nuova striscia di sabbia. Tutto ciò – come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore all’urbanistica Mimmo De Maio – consentirà alla spiaggia di allungarsi di ben 50 metri.

Le foto sono di Antonio Capuano

