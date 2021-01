Ripascimento del litorale: riprendono i lavori per allungare la spiaggia a Mercatello

Prosegue l’opera di ripascimento del litorale di Salerno. La spiaggia in zona orientale ha retto alle mareggiate degli ultimi giorni e oggi sono ripresi i lavori. Solerti operai hanno portato e disteso altra sabbia anche nei pressi della battigia.

I dettagli

La ditta incaricata è al lavoro, com'è noto, per realizzare la diga soffolta a riva di massi (che ovviamente, al termine, non saranno visibili) e una nuova striscia di sabbia. Tutto ciò – come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore all’urbanistica Mimmo De Maio – consentirà alla spiaggia di allungarsi di ben 50 metri. Lo scorso novembre, il governatore De Luca annunciò: "A giugno sarà tutto completato. E, per l’occasione, dovrete dire ai vostri figli e nipoti che in quest’opera c’è il sangue, la carne e la vita di Vincenzo De Luca”.

