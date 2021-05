Salerno è un cantiere aperto, procedono i lavori sul lungomare e sul Corso Garibaldi

In corso, la posa di cavi d'alta tensione, in particolare, sul lungomare e fino a Piazza della Libertà, per garantire l'energia nella nuova area

Continuano i lavori a Salerno, in più zone del centro, per il restyling della nostra città. In corso, la posa di cavi d'alta tensione, in particolare, sul lungomare e fino a Piazza della Libertà, per garantire l'energia nella nuova area.

Restauro in corso, intanto, sul corso Garibaldi: sono state rimosse le impalcature, mentre i lavori procedono e si avviano verso l'ultimazione.

Foto di Antonio Capuano