Messa in sicurezza e bonifica di aree comunali: gli interventi a Salerno

Avviati nei giorni scorsi, ad opera dell'Ufficio Verde Pubblico con la collaborazione dell'Ufficio Staff Sindaco, diversi interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree di proprietà comunale. In particolare, già ultimate le operazioni presso campo sportivo Quariere Europa (via Carnelutti), via Domenico Catalano, Piazza Ovidio Serino, area via Salvador Allende, campo sportivo Mariconda alta. Sono stati inoltre realizzati interventi di potatura alberature in Piazza San Francesco e in via De Ciccio - Chiesa Gesù Redentore. Sono in corso le operazioni nell'area di via Ugo Foscolo.

L'annuncio

Nei prossimi giorni e settimane sono in programma gli interventi presso: area ex Scuola Mariele Ventre (via Pepe), area via San Leonardo, ex giardini via Salvo D'acquisto, area pertinenziale Scuola elementare via Salvatore Calenda (con potatura e/o abbattimento alberi a rischio).



