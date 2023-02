Lavori a Sant'Egidio: rubinetti a secco, la mappa dei disagi

Disagi in vista a Sant'Egidio Monte Albino: nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa idrica della Gori, è in programma un intervento con mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione dalle 14 alle 19 di mercoledì 15 febbraio, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

VIA A.BARBELLA

VIA A.FERRANTE

VIA ALCIDE DE GASPERI

VIA ANIELLO CALIFANO

VIA BARONE A.GUERRITORE

VIA CATULLO

VIA CIMITERO

VIA COSCIONI

VIA CUPA DEL FEUDO

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA DELLA RINASCITA

VIA GERARDO MANZO

VIA GIOVANNI FALCONE

VIA GIOVANNI XXIII

VIA MICHELANGELO BUONARROTI

VIA PASQUALE GRIMALDI

VIA SALVATORE ATTIANESE

VIA SANTISSIMI MARTIRI

VIA SORVELLO

VIA UGO FOSCOLO

VIALE KENNEDY

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L'avviso