Restyling a Santa Teresa: arriva un nuovo materiale per preservare più a lungo la pavimentazione

Proseguono i lavori di restyling nell'area di Santa Teresa. In particolare, è giunto presso il cantiere il Bamboo x-treme, costituito da fibre di bamboo compresse e termotrattate a 200 gradi per garantire la resistenza agli agenti atmosferici fino a 25 anni.

Tale nuovo materiale, dunque, mira a preservare per un lasso di tempo considerevole la pavimentazione che, negli ultimi tempi, era risultata scalfita e danneggiata. Cresce la curiosità tra salernitani e turisti per poter usufruire dell'area rinnovata. L'intervento, come già annunciato dall'assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Dario Loffredo, dovrebbe essere ultimato entro fine giugno.



Foto di Antonio Capuano