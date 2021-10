Bussentina: consegnati i lavori di messa in sicurezza

Consegnati i lavori di miglioramento della sicurezza stradale in tratti saltuari della SR ex SS 517 detta Bussentina, dell’importo finale di 122.939,86 euro.

“I lavori sono già iniziati e la tratta interessata è la SR. 517 fra Buonabitacolo, Sanza e Caselle in Pittari. Apriamo nuovi cantieri per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori.

La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità".