Sarno, al via la ripavimentazione delle strade comunali

Al via il piano degli interventi di ripavimentazione del manto stradale, opere di bonifica della rete elettrica e riqualificazione della rete idrica, a Sarno.

Entra nel vivo il piano programmato dall’Amministrazione Comunale in stretta sinergia con Gori, Enel e gli uffici comunali che riguarderà l'intera rete viaria comunale per un importo complessivo di 1 milione di euro. Attualmente sono in corso lavori in Via Fraina, Via Lavorate, Via Santoiasso, Via Bracigliano, Via Paolo Falciani, Via Fontanelle, Via Ingegno, zona Pip. Si sta intervenendo e si interverrà con fondi del Comune e del PNRR in maniera decisa e consistente su tutta la rete viaria comunale, per ridare decoro e sicurezza in molte arterie viarie urbane, oggetto negli ultimi anni di lavori di diversa natura sui sottoservizi, tutti interventi che hanno nel tempo parzialmente compromesso il manto stradale.

L'Amministrazione Comunale ha messo in cantiere un piano di interventi, in stretta sinergia con Gori, Enel e gli uffici comunali, che risponde a un’esigenza oggettiva di sicurezza e di decoro e che mira alla completa sistemazione e ripavimentazione del manto stradale delle strade interessate dai lavori.

