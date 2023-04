Lavori a Scafati: rubinetti a secco, la mappa dei disagi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gori comunica che per lavori da parte delle Regione Campania su propri impianti o reti, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 07:30 alle 22:00 di mercoledì 12 aprile 2023, nelle seguenti zone di Scafati:

STRADA VICINALE CIOFFI

VIA CALVANESE

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di funzionalizzazione del sistema di adduzione primario da parte della Regione Campania. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.