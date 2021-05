Bracigliano, al via i lavori presso la palestra della scuola media “Filzi”

Al via, a Bracigliano, i lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola media “Filzi”. I lavori, affidati attraverso la piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), sono stati assegnati alla ditta aggiudicataria per un importo pari ad 33.677,48 euro che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa.

I dettagli

L’importo deriva da un impegno di spesa che l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Antonio Rescigno, ha ottenuto dal FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) attraverso apposito DPCM per mettere a punto una serie di attività finalizzate all’adeguamento normativo e funzionale del patrimonio pubblico allo scopo di raggiungere, all’interno del quadro degli interventi di recupero edilizio, la valorizzazione e la fruibilità di tutta l’edilizia pubblica e, in particolare, le opere e le infrastrutture sociali secondo il sistema di classificazione dei progetti in base alla normativa vigente in materia. Al Comune di Bracigliano è stata assegnata un’erogazione annuale del Fondo pari a 40.452,50 euro per il quadriennio 2020-2023. Ogni anni tale importo verrà investito in interventi e manutenzioni straordinarie su tutta una serie di infrastrutture sociali tra cui scuole, strutture e residenze sanitarie, edilizia sociale, impianti sportivi, culturali, arredo urbano e verde pubblico.

Parla il sindaco