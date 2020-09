Lavori in corso nei plessi scolastici a Bracigliano: docenti in smartworking

Sono in via di ultimazione i lavori di adeguamento dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Bracigliano, comprendente scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Le scuole interessate agli interventi sono: il plesso Manzi Casale; il plesso Filzi al Capoluogo e il plesso San Nazario.

I dettagli

I lavori hanno riguardato l’adeguamento delle aule previa demolizione delle pareti interne per consentire l’allargamento delle stesse, l’adeguamento dei servizi igienici e degli impianti elettrici, pitturazione e sanificazione di tutti i locali. Inoltre, ogni ambiente è dotato di colonnine con gel igienizzante per le mani e di locandine informative contenenti le indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e tutte le linee guida da attuare in caso di presenza di eventuali soggetti contagiati.

Il commento

“Stiamo cercando di accelerare i tempi – ha spiegato il sindaco Antonio Rescigno – per consentire una riapertura delle scuole in totale sicurezza per alunni, personale didattico e personale tecnico-amministrativo. Purtroppo, sino all’ultimo c’è stata grande incertezza sull’attuazione di regole che potessero garantire la massima tutela per insegnanti e alunni. La ripartenza delle scuole è un segnale importante da parte del nostro Paese, soprattutto un segnale di rinascita perché è proprio dalle giovani generazioni e dai nostri giovani che deve riattivarsi l’intero sistema socio-economico per continuare ad alimentare la speranza di un futuro migliore”.

La ripresa delle attività

Ancora pochi giorni, dunque, e sarà tutto pronto per la ripartenza, con il primo suono della campanella in programma il 14 settembre, salvo proroghe da parte della Regione Campania. Nel frattempo, i docenti hanno già iniziato i lavori in smartworking attraverso videoconferenze nelle quali stanno cercando di coordinarsi e di organizzare i piani didattici in vista dell’imminente riapertura degli istituti scolastici.