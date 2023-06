Manutenzione edilizia scolastica provinciale: interventi per 600mila euro

"Con grande soddisfazione abbiamo acquisito stamattina al protocollo generale dell'Ente la nota a firma del Presidente della Provincia di Salerno Alfieri, che ringrazio, con la quale mi è stato comunicato che sono stati aggiudicati per il Comune di Pagani i lavori di manutenzione di edilizia scolastica di competenza provinciale". Lo ha detto il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco. Si tratta di interventi presso le strutture scolastiche del Liceo Scientifico B.Mangino e la succursale I.P.S.S.E.O.A. Pittoni per un importo complessivo di oltre 600 mila euro.

Un ringraziamento particolare al nostro Consigliere Provinciale nonché Presidente del Consiglio Comunale Gerardo Palladino per il grande lavoro messo in campo durante il suo mandato in Provincia e che continua a dare i suoi frutti con questo tangibile intervento finanziato sulle strutture scolastiche provinciali presenti sul territorio paganese.