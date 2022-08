Fondovalle Calore: ultimata la segnaletica stradale

Ormai conclusi, i lavori per la realizzazione del primo lotto funzionale della Fondovalle Calore, in prossimità delle Grotte di Castelcivita e in località Mainardi di Aquara. “L’esecuzione di tale opera - ha detto il presidente della Provincia, Michele Strianese - è stata particolarmente articolata, soprattutto per le vicende legate all’acquisizione dei terreni e al rinnovo di autorizzazioni e pareri, poi per la notevole complessità esecutiva. Infatti per questo primo lotto funzionale è stata necessaria la realizzazione di una serie di opere strutturali di particolare rilevanza".

I dettagli

Terminati tutti gli interventi strutturali (viadotti, sovrappassi, gallerie). "Da poco abbiamo completato anche le opere di rifinitura (installazione di guard-rail, embrici, bocche di lupo e caditoie) oltre alla stesura degli ultimi strati (binder e usura) del pacchetto di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Infine da pochissimo è stata terminata anche la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. - continua Strianese- Si sta ora procedendo alla redazione delle relazioni propedeutiche all'emissione dei collaudi strutturali dopo i quali sarà possibile procedere all’apertura della tratta stradale". Le attività sono coordinate dal settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Preziosi, per la realizzazione dell'opera, i fondi della Regione Campania.