Viabilità, proseguono i lavori per il semaforo fra Sant’Egidio e Pagani

La Provincia di Salerno sta proseguendo i lavori per la semaforizzazione dell'incrocio tra i comuni di Sant'Egidio del Monte Albino e Pagani, tra le strade provinciali 185, 380 e la strada regionale ex SS 367.

I lavori

Dopo la posa delle tubazioni interrate è stata rifatta la porzione di pavimentazione in binder per l'incrocio fra Sant’Egidio e Pagani. Entro fine maggio si provvederà al completamento della pavimentazione stradale previa posa del tappetino di usura, ma anche della necessaria segnaletica orizzontale e verticale. Per lo stesso periodo sarà completato l'intero impianto semaforico, compreso delle lanterne per i passaggi pedonali e dei sensori per la corrente di traffico secondaria, con la sua messa in funzione nella prima settimana di giugno.

Il commento

Soddisfatto il presidente Michele Strianese: “L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Ogni cantiere aperto, non solo permette la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma promuove anche sviluppo e occupazione nei nostri territori, in un momento particolarmente delicato come questo.”