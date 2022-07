Instabilità dei versanti collinari Vallone Danise a Bracigliano: al via il bando per i lavori

Con una determina pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bracigliano, è stata avviata la procedura per la richiesta d'offerta sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per i lavori di "Mitigazione del Rischio Idrogeologico" connesso all'instabilità dei Versanti Collinari Nel Comune di Bracigliano Vallone Danise al di sotto della strada provinciale 7b" riportati nel progetto approvato. L'importo dei lavori da affidare è pari a 514.712,49 euro soggetto a ribasso oltre 18.014,94 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 532.727,43 euro oltre iva al 22% pari a 117.200,03 euro, per un importo complessiva pari a 649.927,46 euro.

Il finanziamento

Il finanziamento deriva da un’apposita legge approvata dal Governo Centrale, la numero 245 del 2018, la quale sostiene che “al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e 300 milioni di curo per l'anno 2034”.

Parla il sindaco Gianni Iuliano

“Con questa determina, si avvia la procedura di affidamento dei lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico in uno dei punti più critici del nostro territorio. Bracigliano, per la sua posizione geografica, è esposta a rischi di questo tipo ed è nostro compito ricercare strumenti adeguati per evitare che possano verificarsi spiacevoli episodi come quelli del 5 maggio 1998, il cui ricordo è ancora vivo nella memoria dei braciglianesi.

Con questo intervento, dunque, l’obiettivo è quello di porre in totale sicurezza la zona interessata ai lavori, salvo poi estendere altre azioni orientate in tal senso”.

Per maggiori informazioni è possibile scaricare la determina di cui sopra collegandosi all’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Bracigliano.