Pronti gli interventi della Provincia sulla strada che collega il porto di Agropoli a Trentova: parla il sindaco

La Provincia di Salerno è pronta a garantire interventi sulla Sp184, la strada che collega il porto di Agropoli a Trentova. E' quanto ha assicurato il dirigente del settore viabilità, Domenico Ranesi, in riscontro ad una richiesta di chiarimenti inviata dal sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Il Comune, nel corso degli anni, è intervenuto più volte sulla strada di competenza provinciale, con interventi di somma urgenza conseguenti a crolli di materiali lapidei e terrigeni provenienti da terreni confinanti di proprietà privata. Ora, però, le condizioni dell'arteria, caratterizzata da frane e smottamenti, richiedono un intervento più complesso, da realizzare da parte dell'Ente competente. Dalla Provincia di Salerno hanno assicurato che la progettazione definitiva ed esecutiva e i lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico, sono stati inclusi nell'elenco degli interventi da finanziarsi con i fondi previsti dalla Delibera CIPE 54/2016 - FSC 2014/2020 - Accordo Quadro triennale per i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale”.

Nell'attesa che l'iter faccia il suo corso, il Settore Viabilità della Provincia ha provveduto a redigere una perizia di manutenzione straordinaria per la sistemazione della tratta stradale, che è nell’elenco ufficiale del Piano Straordinario di Manutenzione delle Strade Provinciali, i cui interventi sono in corso di appalto.

