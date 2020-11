Disagi a Siano e Castel San Giorgio: rubinetti a secco per 8 ore

Rubinetti a secco nell'Agro. La Gori, infatti, ha fatto sapere che per la manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 17 di mercoledì 11 novembre alle ore 1 di giovedì 12 novembre, in varie zone, a Siano e Castel San Giorgio.

La mappa dei disagi a Siano

Vico Arno, Via D'andrea, Via Aia Del Pozzo, Via Gaetano Russo, Via Campo, Vicolo Gioberti, Vicolo Corvino, Vicolo Donnarumma, Vicolo Foscolo, Vicolo Roscigno, Vicolo C. Di Filippo, Vicolo Alfieri, Piazza San Rocco, Via Monsignor Corvino, Via Scampia, Via Martiri D'Otranto, Via Valesana, Via Zambrano, Via XX Settembre, Via Vittoria, Via Torello, Via Variante, Vicolo Navarra, Vicolo Capuano, Contrada Torello, Vicolo Rosa, Vico Geppino Di Pietro, Traversa Antonio De Curtis, Via Vincenzo Pesce, Via Guglielmo Marconi, Via Sant'Alfonso Maria De' Liguori, Via Papa Giovanni XXIII, Viale Europa, Vico Camillo Benso Conte Di Cavour, Via Carmine Calvanese, Viale Kennedy, Strada adiacente Mercato, Via Rocco Di Filippo, Traversa II Di Via Zambrano, Strada Provinciale 73, Vico G. Albano, Via Santa Maria Delle Grazie, Via Luisa Sanfelice, Via Silvio Pellico, Via Giovanni D'Ascoli, Via Dottor Federico Palmieri, Via Del Pozzo, Vicolo Capri, Piazza Municipio, Via Kennedy.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

1) Piazza Cortemeola;

2) Traversa Via Francesco Spinelli (area verde, nei pressi statua Madonna).

La mappa dei disagi a Castel San Giorgio



Vicolo Zambrano, I° II° III° IV° V° e VI° Vicolo Costantinopoli, Corso Claudio, Via Santa Maria Di Costantinopoli, Via Valesana, Via Risorgimento, Via Orneto Campomanfoli, Via Casa Falco, Traversa Di Via Pozzo, Via Chiesa, Via Antica Torello, Via Giovanni Pascoli, Via Oreste Rescigno, Via Casa Amabile, Via Comunale Torello, Traversa Gerardo Pratici, Via San Michele, Via Vecchia Per Siano, Viale Kennedy, Via Erta Zambrano, Via Cupa Delle Selve al Castello, Via San Francesco.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Via Santa Maria di Costantinopoli (civico 43).

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.