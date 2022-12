Lavori a Salerno: sospensione idrica per oltre 6 ore, la mappa dei disagi

E' stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria in via Enrico Bottiglieri, angolo Via Ersilio Castelluccio, per eliminare un pericolo per la pubblica e privata incolumità: sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 15 dicembre dalle ore 10 alle ore 16.30 salvo imprevisti, in diverse strade:



- Viale delle Ginestre

- Via Belvedere

- Via Enrico Bottiglieri

- Via Ersilio Castelluccio

L'avviso

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.