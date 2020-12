Lavori a Salerno: rubinetti a secco per diverse strade, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco in città: Salerno Sistemi S.p.A. fa sapere che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Michele Guglielmi, verrà sospesa l’erogazione idrica martedì 29 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 14 in diverse strade. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.

Ecco l'elenco delle strade coinvolte:

via Michele Guglielmi;

via Vincenzo De Ruggiero;

via Matteo Avallone;

via Antonio Giudice;

via Madonna di Fatima da via G. De Ruggiero a via Trento.