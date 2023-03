Lavori a Sant'Egidio del Monte Albino: rubinetti a secco, la mappa dei disagi

E' in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino. Previste mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica dalle 14 alle 20 di lunedì 3 aprile, in diverse strade.

L'elenco delle strade interessate al disagio:

VIA A.BARBELLA

VIA A.FERRANTE

VIA ALCIDE DE GASPERI

VIA ANIELLO CALIFANO

VIA BARONE A.GUERRITORE

VIA CATULLO

VIA CIMITERO

VIA COSCIONI

VIA CUPA DEL FEUDO

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA DELLA RINASCITA

VIA GERARDO MANZO

VIA GIOVANNI FALCONE

VIA GIOVANNI XXIII

VIA MICHELANGELO BUONARROTI

VIA PASQUALE GRIMALDI

VIA SALVATORE ATTIANESE

VIA SANTISSIMI MARTIRI

VIA SORVELLO

VIA UGO FOSCOLO

VIALE KENNEDY

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta. Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.