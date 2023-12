Lavori a Salerno, scatta la sospensione idrica in molte strade: ecco l'elenco

Disagi in vista per molte famiglie residenti nella città di Salerno. Per eseguire interventi programmati sulla rete - relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno” - sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 22 di giovedì 14 dicembre alle ore 6 di venerdì 15 dicembre salvo imprevisti.

Le strade coinvolte:

via del Carmine (tratto compreso tra Piazza Pasquale Naddeo e Piazza San Francesco);

via Michele Vernieri (tratto compreso tra via Del Carmine e via Pio XI);

via Michele De Angelis;

via San Domenico Savio;

via Matteo Pastore;

Piazzetta Mons. Bolognini;

via S. Caterina Alessandrina;

via Giuseppe Avallone;

via Matteo Francesco Maiorino

L'altro avviso

Il giorno successivo (venerdì 15 dicembre), invece, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giulio Pastore (altezza via Achille Grandi), sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 10.30 alle ore 14.30. Le strade coinvolte saranno: via Giulio Pastore (tratto compreso tra via Ostaglio e via delle Calabrie) e la traversa Achille Grandi.