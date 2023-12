Lavori tra Fratte e Matierno: scatta la sospensione idrica

Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Degli Etruschi angolo via Vecchia Matierno, sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 7 dicembre dalle 10 alle 16, salvo imprevisti, in alcune strade e traverse limitrove.

L’elenco

Le strade coinvolte sono:

– via Francesco Spirito (tratto compreso tra Piazza Matteo Galdi e Traversa dei Greci);

– via Traversa dei Greci (rione cooperativa La Casa);

– via traversa Magna Grecia;

– via Nicola Fiore;

– Via Dei Greci (tratto compreso tra Piazza Matteo Galdi fino al centro commerciale Le Cotoniere);

– Via Wenner (comune di Pellezzano).