Lavori a Salerno, tra pavimentazioni, posa dei cristalli e la ripresa dell'intervento in piazza Alario: le foto

Salerno si fa bella: senza sosta, il lavoro dei cantieri in città. In particolare, sta per essere ultimata la rampa per i tir, in Piazza della libertà. Inoltre, prosegue l'intervento di pavimentazione nel sottopiazza, in pregiata pietra lavica. Al via, sempre nel sottopiazza, anche la posa dei cristalli ai locali.

Intanto, in Piazza Alario ricominciano i lavori: niente tappeti di gomma antiurto, pietra lavica, niente recinzione in ferro, ma siepi. Cresce la curiosità.

Foto di Antonio Capuano