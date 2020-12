Lavori, a Ricigliano riapre al traffico la SP 10 dal 19 dicembre

Disposta la riapertura al traffico veicolare e pedonale, a partire dal 19 dicembre della SP 10 dal km 42+500 (innesto SP 43) al km 43+400 Stazione Balvano (confine Regione Basilicata), tratto ricadente nel comune di Ricigliano.

“La SP 10 era stata chiusa - dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - in seguito al grave cedimento del piano viario e della scarpata sottostante verificatosi al Km 42+500 a causa delle copiose piogge che hanno interessato il territorio di Ricigliano. Come tutti ricordiamo si era abbattuto un violento nubifragio su tutto il Golfo di Policastro causando l’esondazione del fiume Bussento con notevoli danni e ingenti disagi per la popolazione. Moltissime le strade invase dai detriti e dal fango, e tutta la viabilità anche nella zona del Tanagro e del Calore era stata danneggiata come nel caso della SP 10 a Ricigliano.