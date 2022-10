Lavori di messa in sicurezza sulla Sp75, ma niente illuminazione: il caso

Sono stati avviati il 24 ottobre, i lavori di messa in sicurezza, manutenzione, pulizia e implementazione della segnaletica stradale sulla Sp75, compreso il tratto che conduce all’Avvocatella. Dunque è stato disposto il senso unico alternato fino al 7 novembre. La Provincia ha accolto alcune delle richieste dei rappresentanti del territorio, in particolare del Comitato Civico Dragonea che ha chiesto la messa in sicurezza per un’arteria dimenticata.

Il caso

Circa il discorso sull' illuminazione pubblica, la competenza spetterebbe ai Comuni di Vietri e Cava, per cui nell'intervento non è stata inclusa. "Ci hanno invitato a partecipare ad un tavolo tecnico per manifestare di persona nei loro uffici quanto stiamo denunciando da tempo, sarà l'occasione giusta per documentare una serie di fatti occorsi negli anni lungo questa strada a riprova della sua pericolosità. Vedremo se ci saranno modi di poterli smentire. La nostra azione prosegue finché non saranno messe in campo azioni concrete e non chiacchiere", hanno annunciato dal Comitato Civico Dragonea.