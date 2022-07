Eboli, lavori conclusi: nuovamente utilizzabile lo stadio "Dirceu"

Lo stadio Dirceu di Eboli torna ad essere utilizzabile. Stamane, infatti, l’amministrazione ha annunciato la conclusione dei lavori di pulizia della struttura e delle aree circostanti, finalmente liberate dalle erbacce. Ripuliti dall’erba infestante il campo A, il campo B, la pista d’atletica e la zona antistante l’impianto che potrà tornare ad essere utilizzata dai corridori ebolitani. Il manto della pista d'atletica, però, si è rovinato in maniera irreversibile, tanto che sarà necessario avviarne il rifacimento.

Le parole degli assessori

“Da ora in poi – ha spiegato l’assessore Corsetto – la manutenzione del verde sarà costante potendo di nuovo utilizzare il nostro mezzo. Si tratta di un primo passo per restituire alla città la fruizione dei nostri impianti sportivi". "Ora le società che ci hanno chiesto l’impianto per le prossime manifestazioni sportive una il 25 luglio e l’altra ad agosto– ha aggiunto l’assessore Masiello – non avranno problemi. Quanto alla pista per fortuna abbiamo ottenuto il finanziamento per il suo rifacimento. E’ evidente che il manto che la copriva non era dei migliori".