Ascea, al via i lavori per la stazione: l'annuncio delle Ferrovie dello Stato

Partono i lavori per la stazione di Ascea. Previsti, un completo rinnovo dei marciapiedi 1 e 2, due nuovi ascensori a servizio dei binari, realizzazione di una nuova pensilina, restyling del sottopasso, nuovo impianto di illuminazione e di videosorveglianza, oltre che un miglioramento estetico-funzionale dell’intera stazione. Gli interventi sono stati avviati da Rete Ferroviaria Italiana per rendere la stazione di Ascea più accessibile e funzionale, adeguando lo scalo campano agli standard di sicurezza europei in coerenza con gli obiettivi del Gruppo FS Italiane.

I fondi

L’investimento complessivo, in convenzione tra RFI e Regione Campania a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, sarà di circa 3.2 milioni di euro. La durata dei lavori, che verranno realizzati garantendo la contestuale fruibilità della stazione, sarà di circa 1 anno e mezzo. Inserito nel programma “Smart Stations RFI”, il progetto rientra nel piano di interventi di natura strutturale e tecnologica per le esigenze delle persone con disabilità o a ridotta mobilità che RFI sta realizzando in Campania per migliorare l’accessibilità ai treni e abbattere le barriere architettoniche.