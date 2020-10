Provincia: continuano i lavori ad Eboli, a Stio e sull'Aversana

Consegnati altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale, sulla SP 8, nel comune di Eboli, e sulla SP 159/a nel comune di Stio (Inn. SS 488 - Gorga). Sono due Accordi Quadro di manutenzione straordinaria, rispettivamente di euro 30 mila circa per Eboli e di oltre euro 68 mila per Stio.

Parla il presidente della Provincia, Michele Strianese

“Gli interventi vengono consegnati nelle prossime ore e presumibilmente iniziano il 26 ottobre. Sulla SP 8 si tratta di lavori di messa in sicurezza mediante ripristino della pavimentazione stradale disgregata, di pericolo al pubblico transito nel tratto dal Km 5+500 al km 7+000 circa. Mentre sulla SP 159/a, al Km 0+200 (Inn. SS 488 – Gorga) sono lavori di pulizia cunette e zanelle, di scarifica e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso a caldo e successiva rullatura, nonché di rifacimento di parte della segnaletica orizzontale. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”

L'Aversana

La Provincia di Salerno prosegue i lavori sulla SP 417, l'Aversana. È stato terminato l’asfalto del tratto di progetto compreso tra le rotatorie 3, 4 e 5, è terminata anche la segnaletica orizzontale di progetto dal km 0 al km 6+000 e la segnaletica orizzontale alla rotatoria in corrispondenza km 15. “Nei prossimi giorni – ha detto il presidente Michele Strianese - si procede alla sostituzione dei giunti sul ponte picentino della SP 417 e infine si provvederà alla installazione della segnaletica verticale e di quella luminosa, con particolare riferimento alle prime 8 rotatorie e alla rotatoria al km 15. Un intervento quindi di messa in sicurezza, di realizzazione segnaletica anche luminosa, di riqualificazione delle rotatorie per un importo di circa 300.000 euro investiti per la sicurezza dei cittadini e una migliore viabilità nei comuni di Pontecagnano ed Eboli. Dopo i lavori sulla SP 175 cosiddetta Litoranea si continua dunque la messa in sicurezza di altre strade della Piana del Sele", ha concluso.