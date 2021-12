Lavori in Cilento: chiusura e disagi sulla strada provinciale

La Provincia di Salerno consegna i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SP 48-a ricadenti nel comune di Pollica, precisamente tra il Km 2+300 e il Km 2+500, fra Pollica e Pioppi, per l’importo netto di 680 mila euro.

La presentazione

“Questi lavori - dichiara il Presidente Michele Strianese - partono oggi e riguardano la messa in sicurezza, il ripristino e il consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi. Contemporaneamente viene disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada provinciale SP 48a fra Pollica e Pioppi a far data da oggi 13 dicembre 2021 fino alla conclusione dei lavori stessi, con l’individuazione di un percorso alternativo. Apriamo nuovi cantieri per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità”.