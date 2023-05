Sacco: tutto pronto per la cerimonia di inizio lavori sulla SP 342 e SP 342/b, presente anche De Luca

E' in programma il 1° giugno, alle ore 10,30, nell’Aula Consiliare del Comune di Sacco, la cerimonia di consegna di due lavori previsti lungo la SP 342 e la SP 342/b. Il primo intervento riguarda la SP 342, in particolare la mitigazione dei movimenti franosi e di rischio crolli, ed è ricadente nel Comune di Sacco, per un importo totale di 4.100.000 euro. Il secondo è relativo la messa in sicurezza, il ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 342/B in località Sant’Andrea tra Roscigno e Corleto Monforte, per un importo totale di 2.150.000 euro. Presenti, per i saluti istituzionali, il sindaco di Sacco Franco Latempa, il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, il consigliere regionale presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti Luca Cascone, nonchè i sindaci dell’area. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

L'annuncio

“Si tratta di interventi di protezione civile - annuncia il presidente della Provincia, Franco Alfieri – e di mitigazione del dissesto idrogeologico che purtroppo caratterizza i nostri territori. Lungo i vari tratti di questa arteria è necessario il superamento di queste criticità. Lavoriamo per la messa in sicurezza di tutta la viabilità provinciale.”