Picentini, al via i lavori lungo la strada Pugliano-San Vito

Sono partiti i lavori di miglioramento del rischio idrogeologico della strada comunale di collegamento Pugliano – San Vito, lunga circa 5 chilometri. Un intervento particolarmente importante perché riguarda un’arteria altamente trafficata e che oggi presenta molte insidie.

I dettagli

Il finanziamento ottenuto dal Comune di Montecorvino Pugliano che ammonta a circa 1 milione di euro, grazie al quale i cittadini potranno presto percorrere presto una strada riqualificata e sicura. I lavori nello specifico riguardano l'adeguamento della sezione stradale consentendo una migliore fluidità in sicurezza del transito veicolare, il consolidamento delle fondazioni con cemento armato e dei versanti laterali, il rifacimento delle cunette e dell’asfalto, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Gli interventi sono coordinati dal settore tecnico del Comune di Montecorvino Pugliano.

I commenti

Soddisfatto il sindaco Alessandro Chiola: “L’intento di questa amministrazione è ridurre l’isolamento delle zone a monte collegando e migliorando tutta la viabilità principale riducendo così il dissesto idrogeologico. Dopo l’intervento della strada di Macchia Morese, il cui tratto finale sarà terminato a breve, ora tocca a via Vittorio Emanuele, strada che oggi presenta una serie di criticità”. “Il Comune continua a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete dei cittadini. Un investimento economico importante di circa 1 milione di euro e per l’esattezza 998.954,38 euro, ottenuto dal Ministero dell’Interno per interventi di messa in sicurezza delle aree e mitigazione del dissesto idrogeologico, sono motivo di orgoglio” sottolinea il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Ludovico Buonomo.