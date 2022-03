Inaugurazione dei lavori per viabilità e messa in sicurezza strade per Bracigliano - Siano - Castel San Giorgio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tutto pronto a Bracigliano per l’inaugurazione, giovedì 24 Marzo alle ore 17.30 in Piazza Tuoro, dei lavori per la viabilità verso la linea autostradale con conseguente miglioramento delle condizioni di funzionalità e sicurezza nei territori dei Comuni di Bracigliano, Siano e Castel S. Giorgio. Alla cerimonia inaugurale parteciperanno: il Sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno; il Sindaco di Castel S. Giorgio Paola Lanzara; il Sindaco di Siano Giorgio Marchese; il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno Domenico Ranesi; il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese; il Consigliere Regionale, nonchè Presidente della IV Commissione Consiliare permanente della Regione Campania che si occupa di Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti On. Luca Cascone. “Il progetto avviato - spiega il Sindaco Rescigno- che vede il Comune di Bracigliano capofila è stato ammesso al finanziamento per un importo di 3 milioni di euro. il Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile”.“È doveroso – ha aggiunto il Primo Cittadino – ringraziare la Regione Campania, in particolare l’On. Luca Cascone, per l’erogazione dei fondi che hanno consentito l’appalto e l’inizio dei lavori di viabilità verso la linea autostradale con miglioramento delle condizioni di funzionalità e sicurezza dei Comuni di Bracigliano, Siano e Castel San Giorgio. Un’opera strategica, che non solo consentirà di mettere in sicurezza le arterie stradali e ferroviarie, ma permetterà anche una funzionalità logistica che si traduce in termini di sviluppo economico per i Comuni beneficiari di questo intervento, che nello specifico riguarderà il rifacimento della pavimentazione in asfalto, la realizzazione di rotatorie, installazione della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale orizzontale e verticale su tutti i tratti interessati”. L’ammissione all’erogazione di questi fondi è avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 34 del 01.04.2020 emesso dalla Regione Campania, con riferimento alla delibera del 1° dicembre 2016 n. 54, cui ha fatto seguito l’approvazione da parte del CIPE del “Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020”.