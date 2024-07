Picentini, partono i lavori sulle strade nelle due Giffoni e Montecorvino Pugliano

La Provincia di Salerno prosegue le attività di miglioramento della sicurezza della propria rete viaria. In particolare, a Montecorvino Pugliano sono in fase di completamento i lavori notturni di sistemazione a tratti del piano viabile delle due Strade provinciali numero 313 e numero 323.

Gli altri cantieri

Mentre sono quasi conclusi a Giffoni Valle Piana e Giffoni Sei Casali, sulle Strade provinciali numero 438, numero 26/b e numero 214, gli interventi di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, rifacimento di parte della segnaletica orizzontale. Per il presidente Franco Alfieri - si legge in una nota - "è prioritario risolvere i problemi del territorio, per questo la Provincia di Salerno continua a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle comunità per migliorarne la qualità della vita".