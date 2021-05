Lavori sull’A3, chiusura notturna del tratto Salerno-Cava

Disagi in vista per gli automobilisti: sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, infatti, continuano i lavori all'interno della galleria "Iannone". Per consentire tali attività, sono state programmate chiusure del tratto compreso tra Salerno e Cava De' Tirreni, in direzione di Napoli, nelle cinque notti consecutive di lunedì 10, martedì 11, mercoledì12, giovedì 13 e venerdì 14 maggio, con orario 22-6.

Il percorso consigliato

In alternativa è possibile entrare sulla A3 alla stazione di Cava De' Tirreni. Si segnala che, i soli veicoli leggeri, potranno entrare anche alla stazione di Vietri sul mare.