Lavori sulla SS18 “Tirrena Inferiore” da Battipaglia a Capaccio: i disagi per gli automobilisti

Sulla strada statale 18 "Tirrena Inferiore" ha preso il via un intervento di manutenzione programmata, per un investimento complessivo di circa 3,6 milioni di euro. In particolare, le lavorazioni verranno eseguite tra il km 76,800 ed il km 90,000 e consisteranno, principalmente, in interventi profondi di nuova pavimentazione e di rifacimento della segnaletica orizzontale per un'intera tratta di circa 14 km tra i territori comunali di Battipaglia, Eboli e Capaccio.

I disagi

Le attività di manutenzione permetteranno anche di realizzare interventi sugli argini laterali, sulle opere idrauliche e sulla segnaletica verticale. Le lavorazioni proseguiranno fino alla fine del mese e si svolgeranno prevalentemente in orario notturno, attraverso l'istituzione del senso unico alternato o restringimento della carreggiata in corrispondenza delle rotatorie, allo scopo di limitare i disagi per la circolazione.