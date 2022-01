Manutenzione programmata sui viadotti Mariconda e Marchiafava: limitazioni alla circolazione in Tangenziale

Disagi per la circolazione, sulla Tangenziale di Salerno, in direzione di Fratte, per l’ultimazione di alcune attività nell’ambito dell’intervento principale di manutenzione programmata, eseguito sui viadotti ‘Mariconda’ e ‘Marchiafava’, nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio (salvo condizioni meteo avverse).

La mappa

Nel dettaglio, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 18, verrà attuata la chiusura della rampa in uscita dello svincolo di Mariconda, oltre che l’interdizione della rampa di ingresso del medesimo svincolo per i veicoli provenienti da viabilità comunale. Durante la chiusura, la circolazione verrà deviata lungo percorsi alternativi segnalati in loco.

I costi

L’intervento eseguito si inserisce nell’ambito di un appalto che comprende anche i lavori di manutenzione programmata realizzati lungo il viadotto di sovrappasso alla strada comunale via Marchiafava, per un investimento complessivo di 860 mila euro.