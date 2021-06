Tangenziale di Salerno: riprendono i lavori anche in orario diurno, ecco da quando

Nel dettaglio, per il prosieguo dei lavori – fino alla fine del prossimo mese di luglio – saranno attivi restringimenti della carreggiata sud (per tratte della lunghezza di circa 500 metri, in funzione dell’avanzamento delle attività) dalle ore 7 del lunedì alle ore 17 del venerdì

Dal prossimo lunedì, 28 giugno, i lavori di efficientamento energetico sui lampioni lungo l’asse principale della Tangenziale di Salerno riprenderanno anche in orario diurno.

I dettagli

Nel dettaglio, per il prosieguo dei lavori – fino alla fine del prossimo mese di luglio – saranno attivi restringimenti della carreggiata sud (per tratte della lunghezza di circa 500 metri, in funzione dell’avanzamento delle attività) dalle ore 7 del lunedì alle ore 17 del venerdì. I cantieri verranno rimossi durante i fine settimana, allo scopo di contenere al massimo i disagi per la circolazione.