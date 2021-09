Lavori in Tangenziale a Salerno: disagi nei quartieri

Continuano i disagi lungo la Tangenziale di Salerno per i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione. A partire da oggi, infatti, vi è il restringimento di carreggiata sull’asse principale in tratti saltuari (della lunghezza massima di 500 metri tra il km 56,700 ed il km 59,300), tra gli svincoli di Pastena e Sala Abbagnano, in direzione di Fratte.

I disagi

Il provvedimento sarà attivo fino al prossimo 29 ottobre, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Code di veicoli si sono formate nel pomeriggio ed in serata lungo le arterie adiacenti agli svincoli della Tangenziale e nei quartieri di Pastena, Torrione, Mercatello.