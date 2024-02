Lavori urgenti per la tubazione fognaria: strada chiusa tra Salerno e Pellezzano

Disagi in vista per i salernitani: nei giorni 13 e 14 febbraio, dalle 9 alle 18, è stata prevista la chiusura della bretella di collegamento all’altezza della Stazione Ferroviaria di Fratte che collega via Dei Greci (comune di Salerno) a via Sabato De Vita (comune di Pellezzano).

Le motivazioni

La chiusura della strada è stata disposta con ordinanza dal Comune di Salerno e si rende necessaria per consentire l’esecuzione di urgenti lavori di rinnovamento di una tubazione fognaria in attraversamento aereo sul fiume Irno.