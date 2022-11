Messa in sicurezza e restyling di via Pisacane: inaugurati i lavori

Partono i lavori di messa in sicurezza e restyling di via Pisacane. Questa mattina la posa della prima pietra ad opera del sindaco Mutalipassi. Si è tenuta questa mattina la posa della prima pietra dei lavori di messa in sicurezza e restyling di via Carlo Pisacane, ad Agropoli. Si tratta del tratto di strada che da via Salecaro, nei pressi del porto turistico, arriva fino a via Granatelle, costeggiando nel tratto finale Piazza delle Mercanzie. Sull’arteria, con vista sul porto, sorge il Palazzo Civico delle Arti, che ospita l’Antiquarium, sale espositive e la biblioteca comunale. Gli interventi consisteranno nella messa in sicurezza dello spazio antistante il Palazzo storico che ospitava l’ex Pretura, il rifacimento del muro a valle con la messa in opera di una batteria di pali per il contenimento e la definitiva risoluzione dello smottamento in atto, oltre al rifacimento in pietra della pavimentazione della strada. L’importo dei lavori è di 485.000 euro. L’arteria sarà chiusa al transito per tutta la durata dei lavori.

Parla il sindaco Roberto Mutalipassi