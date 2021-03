Aeroporto Costa d'Amalfi: quasi ultimati i lavori per la viabilità

Continuano i lavori, che ormai sono in fase di ultimazione, di ampliamento della sede stradale a servizio dell'Aeroporto Costa d'Amalfi. “Questi lavori sono fondamentali - ha detto il presidente della Provincia Michele Strianese - perché a breve consentiranno un rapido collegamento dell'area aeroportuale con la SP 417 detta "Aversana", la SS 18 e l’uscita autostradale Sa/Reggio Calabria".

"Abbiamo quasi terminato gli interventi lungo via Lago Lucrino e via Lago Carezza nel Comune di Pontecagnano-Faiano, dove ormai mancano solo il tappetino stradale e la relativa segnaletica che andremo a realizzare dopo lo spostamento dei pali della rete elettrica. Dobbiamo solo ultimare gli ampliamenti di via Olmo nel Comune di Bellizzi, nel tratto compreso tra il cavalcavia ferroviario e l'ingresso dell'aeroporto, dove realizzeremo una rotatoria nell'intersezione con via Antico Cilento.

Questo della viabilità a servizio dell’Aeroporto Costa d’Amalfi è un cantiere importante, con un importo lordo di 3,4 milioni euro, e voglio ringraziare tutti i cittadini per la preziosa collaborazione che ci ha permesso di portare avanti regolarmente i lavori, che anche grazie a loro a breve saranno ultimati. L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. I cantieri attivi sul nostro territorio ci permettono innanzitutto di migliorare la sicurezza della nostra rete viaria, ma anche di promuovere sviluppo e occupazione, e, in particolare questo ci permetterà un importante ritorno economico su tutta la nostra provincia, fondamentale in un momento delicato come questo.”