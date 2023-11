Agropoli: tutto pronto per la messa in sicurezza e l'adeguamento del viale Carmine Rossi

E' prevista mercoledì 29 novembre, alle ore 11.30, la posa della prima pietra dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento del viale Carmine Rossi ad Agropoli. Gli interventi consistono nella realizzazione di un nuovo percorso pedonale del tratto di costa sito in Viale Carmine Rossi, a poca distanza dal Castello Angioino Aragonese. I lavori, infatti, interesseranno il lato destro del Viale, in direzione del centro storico.

I dettagli

Programmati, dunque, il consolidamento del costone con la realizzazione di un muro di contenimento con sovrastante ampliamento sede stradale, un nuovo marciapiede con realizzazione di uno slargo che fungerà da piazzola/belvedere e che permetterà l’inversione di marcia. Ancora, il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione.

"Diamo il via ad una nuova e importante opera, dopo la conclusione di un lungo contenzioso. - ha detto il sindaco Roberto Mutalipassi- Andiamo ad abbellire uno dei punti panoramici più suggestivi della città a pochi passi dal Castello, con lavori che andranno a consolidare il costone attraverso la realizzazione di un marciapiede a sbalzo e di una ringhiera, con eliminazione di barriere architettoniche e nuova illuminazione. Una volta ultimati gli interventi si otterrà un belvedere rinnovato che diverrà un punto privilegiato per ammirare uno degli scorci più belli della città", conclude il primo cittadino.