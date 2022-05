Salerno, nuove assunzioni in Comune: pubblicato il bando

Il Comune di Salerno ha indetto un concorso pubblico per due assunzioni a tempo indeterminato come dirigente dell'Area Tecnica. Per candidarsi bisogna essere in possesso di un Diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria civile o Ingegneria edile o Ingegneria edile - architettura o di una Laurea Magistrale in architettura e Ingegneria civile, Architettura del paesaggio, Architettura e Ingegneria edile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza.

I requisiti

Ma non è tutto. Per presentare domanda, stando a quanto si legge nel bando, bisogna "essere dipendenti a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni con anzianità di servizio di almeno cinque anni o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea". La domanda va presentata al Comune in busta chiusa direttamente all'ufficio protocollo. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 27 giugno. Il concorso si svolgerà attraverso due prove scritte ed una prova orale.