Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza: 19 posti di lavoro nel salernitano, il bando di selezione

Nuove possibilità di lavoro nel nostro territorio. E' stata indetta la procedura di avviamento alla selezione presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo di 19 unità per la provincia di Salerno da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da inquadrare con il profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza (area II, fascia retributiva F1). Il 30% dei posti (6 unità) è riservato ai militari congedati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'avviso

Per candidarsi, è possibile presentare online le domande e i relativi allegati dalle ore 9 di lunedì 14 settembre alle ore 17 di venerdì 18 settembre 2020, tramite il portale regionale di cliclavorolavoro Campania all’indirizzo: Cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, dopo essersi accreditati al portale.