Stop al lavoro in caso di caldo eccessivo: esulta la Cgil

"Battaglia vinta". La Fillea Cgil esulta dopo la nota congiunta Inps-Inail dell 26 luglio, nella quale si disponde che, nel caso in cui il termometro superi i 35 gradi o ci saranno temperature percepite elevate, per alcune tipologie di lavoro (stesura del manto stradale, rifacimento di facciate e tetti, lavorazioni all'aperto) sarà possibile sospendere l'attività.

Le parole di Luca Daniele

"Una straordinaria conquista - sostiene Luca Daniele segretario generale della Fillea Cgil di Salerno - che consentirà di prevenire le patologie da stress termico e di conseguenza, accompagnato a turni di lavoro nelle ore meno soleggiate , l’aumento del numero delle pause e ad una maggiore idratazione con acqua fresca, ridurrà in modo significativo, l’alto numero di infortuni sul lavoro.

Già da oggi è per le future settimane, conclude il sindacalista, non faremo mancare la nostra presenza su tutti i cantieri della provincia di Salerno per condividere la nota con i tecnici delle imprese e con i responsabili alla sicurezza".