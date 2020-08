Giffoni Valle Piana: messa in sicurezza delle strutture sportive

In corso, le operazioni di messa in sicurezza delle diverse strutture sportive presenti sul territorio di Giffoni Valle Piana. Il sindaco Antonio Giuliano, con l’apporto del consigliere Fabio Toro, ha ideato un cronoprogramma di interventi iniziato nelle scorse settimane dalla ditta Mb Football Green di Marco Bernabò. Nella frazione Curti, si è proceduto alla risistemazione del manto erboso, alla ricollocazione delle protezioni anti-infortunistiche presenti a bordocampo e alla manutenzione delle recinzioni.

Nella struttura presente nella frazione San Giovanni, oltre all’adeguamento del manto erboso sintetico, sono state sostituite le porte di gioco divelte dal tempo e risistemato sia il cancello d’ingresso che l’intera rete di protezione. Nuovi interventi sono previsti nelle prossime settimane sia sull’impianto di gioco sito nei pressi del Parco Di Maio che nella frazione Ornito per garantire una fruizione senza rischi delle strutture.

“Garantire la sicurezza dei nostri bambini e soprattutto permettere loro di poter utilizzare le strutture sportive è fondamentale per la loro crescita oltre che simbolo di una Città che guarda al futuro.

Poter disporre e sfruttare questi campi nel rispetto delle normative vigenti ma soprattutto prendendosi cura degli impianti sportivi ci permette di poter evitare ai bambini di giocare in strada o in posti pericolosi e avere ampi spazi per potersi divertire in serenità”.