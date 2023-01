Lecce-Salernitana: denunciati 5 tifosi granata, il Questore avvia l'iter per i Daspo

Polizia in azione, ieri, intorno alle 20.45, presso lo Stadio Ettore Giardiniero, per la partita Lecce-Salernitana culminata con la vittoria Granata: lì si erano recati oltre 20.000 spettatori, nonché oltre 1000 tifosi salernitani giunti a bordo di auto private, minivan e 7 pullman, scortati da personale della Polizia di Stato della Questura di Salerno. Per l’incontro di calcio, era stato predisposto dalla Questura di Lecce un complesso dispositivo di servizi di ordine e sicurezza pubblica, per prevenire contatti tra tifosi delle opposte compagini e al rafforzamento dei controlli. Tali servizi sono stati svolti con l’ausilio dei reparti di rinforzo della Polizia di Stato dei reparti Mobili di Taranto e di Bari, del Reggimento dei Carabinieri e dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza oltre che di numerose unità di forze territoriali della Polizia di Stato dell’Arma dei Carabinieri, diretti da Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato, nonché con il contributo specialistico di unità Digos sul campo. Dunque, è stato evitato il contatto tra i tifosi e l’introduzione all’interno dell’impianto sportivo di numerosi oggetti di varia natura, sia artifici pirotecnici che di corpi contundenti.

La scoperta

In particolare, all’arrivo dei pullman della tifoseria presso il settore deli tifosi salernitani, alcuni di loro, giunti in prossimità del settore ospiti, alla vista delle forze di Polizia presenti si sono liberati di un grosso involucro, lanciandolo dal finestrino di un pulman nelle campagne circostanti. Successivamente rinvenuto da agenti Digos è stato appurato che conteneva mazze ferrate, catene in metallo, manganelli telescopici, artifici pirotecnici, fumogeni e bombe carta. Durante i controlli di Polizia svolti anche sui mezzi dei tifosi salernitani, all’interno di un minivan, poi, scovati una decina di grossi tubi di plastica rigida. I possessori del materiale, tre tifosi originari di Salerno, rispettivamente di D’O.G. di 47 anni, D’A.B. di 44anni e M.S. 24 anni, sono stati subito identificati e denunciati.

I carabinieri preposti alle attività di prefiltraggio dl settore ospiti, inoltre, hanno trovaro, nascosto nella tasca dei pantaloni di un tifoso identificato per D.C.RF., 39enne di Salerno, un coltellino a serramanico di 10 centimetri circa, mentre sulla persona C.L. 24enne della provincia di Salerno un tubo telescopico in metallo celato nel giubbotto. Entrambi sono stati denunciati per il “divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche, anche a chi è in possesso di licenza”. I controlli di operatori della Polizia di Stato preposti al settore di curva Nord e svolti nei confronti di tifosi leccesi, ancora, hanno consentito di intercettare e bloccare prima dell’ingresso all’impianto sportivo un tifoso leccese identificato per I.E. 22enne, trovato in possesso di tre fumogeni e un manganello telescopico in metallo. Al termine dell’incontro conclusosi senza incidenti, tutto il pubblico è defluito dallo stadio e i tifosi salenitani sono stati scortati fino al limite di provincia da personale delle Forze di Polizia. I 7 pulman di ultras salernitani sono stati scortati da personale dlla Questura di Lecce fino alla città di Salerno. Il Questore di Lecce, intanto, avvierà il procedimento amministrativo per l’irrogazione del Daspo ai tifosi denunciati.