Lecce-Salernitana, ecco il percorso consigliato dalla Questura per i tifosi granata

In vista della partita “Lecce-Salernitana”, che sarà disputata domani alle ore 20.45 presso lo Stadio Via del Mare, la Questura di Salerno “consiglia vivamente” ai tifosi salernitani diretti nella città pugliese di seguire un itinerario preciso.

L’itinerario

A2 Autostrada del Mediterraneo, direzione Sud, uscita Sicignano degli Alburni-imbocco raccordo Sicignano-Potenzia SS 407 Basentana-immissione SS 106 direzione Taranto per poi proseguire verso Brindisi/Lecce-Tangenziale Est uscita Stadio, per poi essere convogliati allo Stadio E.Giardiniero Via del Mare nel parcheggio del settore Distinti sud/est destinato ai tifosi ospiti.