Lega Navale Salerno: raccolta di materiale didattico per i piccoli allievi del College “L’Harmattan”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Lega Navale Italiana di Salerno, in sinergia con l’Associazione APS Cinema Sociale99 e con la collaborazione di Leonardo Start Up, ha organizzato un’iniziativa di sostegno a favore dei piccoli allievi del College “L’Harmattan” di Lumumbashi" (Repubblica Democratica del Congo) che necessitano di un aiuto concreto da parte di tutti noi.A tale scopo fino a sabato 15 aprile, presso la sede della Lega Navale Italiana di Salerno al Porto Masuccio Salernitano in Piazza della Concordia, avrà luogo una raccolta di materiale didattico come penne, matite, colori, quaderni, dizionari di Inglese, zainetti e grembiulini (anche usati purché in buone condizioni), ma anche confezioni di caramelle e di bon bon proprio per i bambini di Lumumbashi. Chi volesse contribuire, il materiale può essere consegnato presso la segreteria della sede della Lega Navale Italiana di Salerno al Porto Masuccio Salernitano in Piazza della Concordia nei seguenti giorni ed orari:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 19:30

- martedì, giovedì e sabato dalle ore 9:30 alle ore 13:30

Sabato 15 aprile, dalle ore 16.00 alle 20.00, presso la sede della Lega Navale Italiana di Salerno si terrà un incontro divulgativo dell'iniziativa con la partecipazione del regista salernitano Luca Guardabascio, dell’attore Fabio Mazzari e della conduttrice Rossella Pisaturo (Radio Castelluccio). In quella circostanza tutto il materiale raccolto sarà consegnato direttamente al dirigente scolastico di Lumumbashi presente.