Green jobs, la provincia di Salerno al 15esimo posto in Italia per numero di contratti

Nel 2023, la provincia di Salerno, come gran parte del Mezzogiorno, ha affrontato una serie di sfide significative sul fronte dell'occupazione. Tuttavia, emergono dati positivi grazie allo sviluppo dei green jobs, che rappresentano un’opportunità concreta per migliorare il mercato del lavoro e promuovere una transizione ecologica sostenibile. A fornire un quadro accurato della situazione è Legambiente, che ha presentato il rapporto dedicato proprio a questi impieghi.

I dati

Nel 2023, il tasso di disoccupazione giovanile in Campania è stato del 27,9%, con un preoccupante 31,7% tra le giovani donne. Questo dato si inserisce in un quadro più ampio di disoccupazione regionale, che ha raggiunto il 17,8%, ben oltre la media nazionale del 7,8% e superiore di 3,5 punti percentuali rispetto alla media del Mezzogiorno. Inoltre, i giovani NEET (Not in Education, Employment, or Training) nel Mezzogiorno ammontano a 1 milione e 210 mila, di cui 402 mila solo in Campania, pari al 33,2% del totale. Nonostante ciò, la provincia di Salerno si distingue positivamente nel settore dei green jobs. Nel 2022, Salerno si è posizionata al 15° posto nella graduatoria nazionale delle province per numero di contratti green attivati, con un totale di 29.410 nuovi contratti. Questo risultato fa parte di un incremento generale delle attivazioni di green jobs in Campania, che ha visto un aumento di 17.000 nuove attivazioni rispetto all'anno precedente, confermandosi una delle regioni più dinamiche in questo settore. Secondo il Rapporto GreenItaly di Fondazione Symbola, la Campania si colloca al terzo posto a livello nazionale per numero di imprese che hanno effettuato eco-investimenti nel periodo 2018-2022, con 44.530 aziende impegnate in tecnologie e prodotti green. Di queste, 22.980 sono localizzate nell’area metropolitana di Napoli, ma Salerno rappresenta comunque una parte significativa del panorama green campano. Nel settore energetico, le aziende campane stanno adottando politiche per le pari opportunità, con sette aziende su dieci che hanno implementato misure specifiche in questo senso. Tuttavia, solo il 12,5% degli addetti nel settore energetico in Campania è costituito da donne. Le figure professionali più ricercate includono ingegneri, operai specializzati e permitting manager, quest'ultimi responsabili delle autorizzazioni necessarie per costruire impianti a energia rinnovabile.

Il rapporto